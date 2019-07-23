Ferra

Новые электромобили можно будет парковать на стенах домов

Придумали эстонцы
Эстонские инженеры показали электрический трёхколесный автомобиль, который можно припарковать вертикально. Нужна лишь специальная система из блоков и направляющих.

Электрокар назвали Nobe 100. Он представляет собой странный симбиоз футуристичного и ретро-дизайна. Автомобиль имеет полный привод и аккумулятор ёмкостью 21 или 25 кВт/час. Первая модификация будет иметь мощность силовой установки в 54 киловатта, а вторая — в 72. На одном заряде электрокар может проехать от 210 до 260 километров.

Если же владелец Nobe 100 найдёт где-нибудь крепкую стену, то он может разместить на ней систему вертикальной парковки и заехать электрокаром на специальные направляющие. Из машины лучше потом выйти.

Пока эстонский электрокар находится на стадии разработки. Его создатели проводят краудфандинговую кампанию, чтобы сделать автомобиль соответствующим требованиям безопасности перед сертификацией.

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