Новые электромобили можно будет парковать на стенах домов

Электрокар назвали Nobe 100. Он представляет собой странный симбиоз футуристичного и ретро-дизайна. Автомобиль имеет полный привод и аккумулятор ёмкостью 21 или 25 кВт/час. Первая модификация будет иметь мощность силовой установки в 54 киловатта, а вторая — в 72. На одном заряде электрокар может проехать от 210 до 260 километров.

Если же владелец Nobe 100 найдёт где-нибудь крепкую стену, то он может разместить на ней систему вертикальной парковки и заехать электрокаром на специальные направляющие. Из машины лучше потом выйти.

Пока эстонский электрокар находится на стадии разработки. Его создатели проводят краудфандинговую кампанию, чтобы сделать автомобиль соответствующим требованиям безопасности перед сертификацией.