Новые функции приватности Apple не будут доступны в Белоруссии и Китае

Вчера Apple рассказала о функции Private Relay, которая входит в подписку iCloud+. Эту опцию прозвали «VPN от Apple». Она позволяет скрывать действия пользователя в интернете. The Verge пишет, что Private Relay не будет доступна в Китае, Белоруссии, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде и Филиппинах.

Этот шаг — уступка Apple, которую ей приходится делать, чтобы предлагать свои услуги в этих странах. На Китай, например, приходится почти 15% доходов компании.