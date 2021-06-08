Новые функции приватности Apple не будут доступны в Белоруссии и Китае

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Новые функции приватности Apple не будут доступны в Белоруссии и КитаеДвойные стандарты
Apple утверждает, что безопасность и конфиденциальность пользователей — приоритет для компании. Вчера она представила новые функции приватности и в очередной раз напомнила о своей публичной позиции. Как оказалось, конфиденциальность пользователей Apple сохраняется не во всех странах.
Вчера Apple рассказала о функции Private Relay, которая входит в подписку iCloud+. Эту опцию прозвали «VPN от Apple». Она позволяет скрывать действия пользователя в интернете. The Verge пишет, что Private Relay не будет доступна в Китае, Белоруссии, Колумбии, Египте, Казахстане, Саудовской Аравии, ЮАР, Туркменистане, Уганде и Филиппинах.
Этот шаг — уступка Apple, которую ей приходится делать, чтобы предлагать свои услуги в этих странах. На Китай, например, приходится почти 15% доходов компании.