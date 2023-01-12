Новые изображения "Джеймса Уэбба" показали пылевой диск вокруг звезды, как никогда раньше

Новые изображения "Джеймса Уэбба" показали пылевой диск вокруг звезды, как никогда раньшеАстрономы его изучили
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" получил изображение внутренней структуры пылевого диска, окружающего близлежащего красного карлика. Это первый случай получения изображения ранее известного диска в инфракрасном диапазоне длин волн. Снимки также дают представление о составе диска.
Фото: NASA
Рассматриваемая звездная система, AU Microscopii или AU Mic, расположена на расстоянии 32 световых лет. Ее возраст составляет около 23 млн лет. У звезды есть две известные планеты, обнаруженные другими телескопами. Оставшийся пылевой диск является результатом столкновений между оставшимися планетезималями.
"Мусорный диск постоянно пополняется в результате столкновений планетезималей. Изучая его, мы получаем уникальное окно в недавнюю динамическую историю этой системы", - сказал Келлен Лоусон, ведущий автор исследования.
Команда обнаружила, что диск ярче на более короткой длине волны, или "голубее", что, вероятно, означает, что он содержит много мелкой пыли, которая более эффективно рассеивает короткие длины волн света. Этот вывод согласуется с результатами предыдущих исследований, которые показали, что давление излучения от AU Mic не такое сильное, чтобы выбрасывать мелкую пыль из диска.