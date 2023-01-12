Новые изображения "Джеймса Уэбба" показали пылевой диск вокруг звезды, как никогда раньше

"Мусорный диск постоянно пополняется в результате столкновений планетезималей. Изучая его, мы получаем уникальное окно в недавнюю динамическую историю этой системы", - сказал Келлен Лоусон, ведущий автор исследования.

Команда обнаружила, что диск ярче на более короткой длине волны, или "голубее", что, вероятно, означает, что он содержит много мелкой пыли, которая более эффективно рассеивает короткие длины волн света. Этот вывод согласуется с результатами предыдущих исследований, которые показали, что давление излучения от AU Mic не такое сильное, чтобы выбрасывать мелкую пыль из диска.