Новые кирпичи из отходов скрепляются без цемента

В рамках очередного шага в направлении циркулярной экономики исследователи из лаборатории Флиндерс Чалкер использовали недорогое сырье для производства легких, но прочных полимерных строительных блоков, которые могут быть соединены вместе с помощью химической реакции, без использования цемента.

В своем последнем исследовании они проверили прочность этих материалов и изучили возможности их усиления в строительстве.

"В данном исследовании мы протестировали новый тип кирпича, который можно изготовить из отработанного кулинарного масла, смешанного с серой и дициклопентадиеном (DCPD). И сера, и DCPD являются побочными продуктами нефтепереработки”, пишут авторы работы.

Кирпичи соединяются без раствора при добавлении небольшого количества аминного катализатора. Все исходные материалы находятся в изобилии и могут быть классифицированы как промышленные отходы.