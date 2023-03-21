Наука и технологии
17:05, 21 марта 2023
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Новые носки предупреждают пожилых об опасности упасть

В них встроены датчики

Учёные разработали умный носок, который способен предупреждать пожилых людей о повышенном риске падений.

Новые носки предупреждают пожилых об опасности упасть

Фото: Nottingham Trent University

Носки предсказывают случаи падения с точностью более 94%. Такие падения могут происходить из-за поскальзываний или спотыканий. «Падения могут иметь разрушительные последствия для качества жизни пожилых людей», — отметили авторы разработки. Поэтому возможность обнаруживать опасные падения крайней важна для людей в возрасте.

Носок с крошечным датчиком движения, встроенным в место у лодыжки, можно подключить к устройству с доступом в интернет, например к телефону, через Bluetooth. Электронная схема, которую содержит носок, настолько мала, что владелец её не ощущает. Сам датчик движения покрыт смолой, поэтому его можно стирать.

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