Новые носки предупреждают пожилых об опасности упасть

Носки предсказывают случаи падения с точностью более 94%. Такие падения могут происходить из-за поскальзываний или спотыканий. «Падения могут иметь разрушительные последствия для качества жизни пожилых людей», — отметили авторы разработки. Поэтому возможность обнаруживать опасные падения крайней важна для людей в возрасте.

Носок с крошечным датчиком движения, встроенным в место у лодыжки, можно подключить к устройству с доступом в интернет, например к телефону, через Bluetooth. Электронная схема, которую содержит носок, настолько мала, что владелец её не ощущает. Сам датчик движения покрыт смолой, поэтому его можно стирать.