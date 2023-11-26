Новые обвинения против Apple: компания незаконно уничтожает профсоюзы

В прошлом Apple уже трижды была осуждена за различные методы борьбы с профсоюзами, такие как обязательное посещение антипрофсоюзных собраний и принудительные допросы. Компания, известная тем, что в начале этого года подала апелляцию по делу о принудительных допросах, теперь оказалась под пристальным вниманием за то, что якобы препятствовала объединению в профсоюз, лишая работников своих магазинов в Мэриленде повышенных льгот.

NLRB назначил слушания по вопросу законности действий Apple на 20 февраля 2024 г., предоставив технологическому гиганту время до 5 декабря для ответа на жалобу.