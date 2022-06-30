Наука и технологии
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Новые перовскитные солнечные батареи прослужат около 30 лет

Что сделает производство солнечных батарей дешевле и легче
Перовскит может стать основным материалом для солнечных батарей, но до этого ему необходимо преодолеть проблему долговечности. Инженеры из Принстона представили новую конструкцию перовскитовой солнечной батареи, которая, как показывают испытания, может прослужить до 30 лет в реальных условиях.
Новые перовскитные солнечные батареи прослужат около 30 лет

Кремний был основным материалом для солнечных батарей в течение десятилетий, но в последние годы перовскиты быстро набирают обороты. Они приближаются по эффективности к кремнию, но при этом дешевле в производстве, легче и гибче.

Проблема, однако, заключается в том, что перовскиты не очень стабильны и склонны разрушаться под воздействием окружающей среды. В новом исследовании команда из Принстона решила проблему стабильности, добавив ультратонкий укупорочный слой между светопоглощающим слоем перовскита и слоем, несущим заряд. Этот укупорочный слой толщиной всего в несколько атомов был изготовлен из дисульфида углерода, свинца, йода и хлора и защищал устройство от перегорания в течение нескольких недель.

По оценкам команды, перовскитовые солнечные батареи, изготовленные с использованием этого укупорочного слоя, могут проработать до 30 лет на открытом воздухе.

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