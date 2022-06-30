Новые перовскитные солнечные батареи прослужат около 30 лет

Кремний был основным материалом для солнечных батарей в течение десятилетий, но в последние годы перовскиты быстро набирают обороты. Они приближаются по эффективности к кремнию, но при этом дешевле в производстве, легче и гибче.

Проблема, однако, заключается в том, что перовскиты не очень стабильны и склонны разрушаться под воздействием окружающей среды. В новом исследовании команда из Принстона решила проблему стабильности, добавив ультратонкий укупорочный слой между светопоглощающим слоем перовскита и слоем, несущим заряд. Этот укупорочный слой толщиной всего в несколько атомов был изготовлен из дисульфида углерода, свинца, йода и хлора и защищал устройство от перегорания в течение нескольких недель.

По оценкам команды, перовскитовые солнечные батареи, изготовленные с использованием этого укупорочного слоя, могут проработать до 30 лет на открытом воздухе.