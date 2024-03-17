Новые плазменные волны могут революционизировать термоядерную энергетику

Это открытие, подробно описанное в недавней статье в Physical Review Letters, проливает свет на ранее неизвестное поведение плазмы — горячего ионизированного газа, который питает звезды и открывает огромные перспективы для производства чистой энергии.

Плазма, которую часто называют четвертым состоянием материи, является самой распространенной формой материи во Вселенной. Понимание ее поведения имеет решающее значение для таких областей, как физика Солнца, астрофизика и, что особенно важно для нашего будущего, термоядерная энергетика.

Недавно обнаруженные осцилляции бросают вызов нашему предыдущему пониманию плазменных волн. Традиционно считалось, что эти волны напрямую связаны с общими свойствами самой плазмы, такими как температура или плотность. Однако данное исследование выявило новый класс «несанкционированных» колебаний, которые ведут себя независимо.

Это открытие имеет большое значение для получения чистой термоядерной энергии. Термоядерные реакторы полагаются на контролируемое управление плазмой для выработки огромного количества энергии. Способность контролировать и смягчать эти новые колебания плазмы может стать переломным моментом, способствуя стабильному удержанию плазмы, необходимому для эффективного производства термоядерной энергии.