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Новые приборы ГИБДД мгновенно определят алкогольное и наркотическое опьянение у водителей
За 15 секунд
Начальник ГУОБДД МВД России рассказал журналистам, что автоинспекторы скоро получат новые приборы. Устройства смогут мгновенно определять алкогольное и наркотическое опьянение у водителей.
Об этом пишет издание «РИА Новости». В ГУОБДД МВД пояснили, что речь идёт не об алкотестерах. Созданы средства индикации, которые могут установить опьянение не только спиртными напитками, но и наркотическими веществами.
По словам источника, индикаторы могут выдать результат за считанные секунды. Некоторые такие приборы могут обнаруживать алкоголь, наркотики или психотропные препараты в слюне, а некоторые — в выдыхаемом воздухе.
Один из приборов может определить наличие наркотиков в организме за 15 секунд. Благодаря этому инспектор сможет отправить водителя на медосвидетельствование. За руль опьянённый человек снова сесть не сможет.