Новые приборы ГИБДД мгновенно определят алкогольное и наркотическое опьянение у водителей

Об этом пишет издание «РИА Новости». В ГУОБДД МВД пояснили, что речь идёт не об алкотестерах. Созданы средства индикации, которые могут установить опьянение не только спиртными напитками, но и наркотическими веществами.

По словам источника, индикаторы могут выдать результат за считанные секунды. Некоторые такие приборы могут обнаруживать алкоголь, наркотики или психотропные препараты в слюне, а некоторые — в выдыхаемом воздухе.

Один из приборов может определить наличие наркотиков в организме за 15 секунд. Благодаря этому инспектор сможет отправить водителя на медосвидетельствование. За руль опьянённый человек снова сесть не сможет.