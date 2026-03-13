Новые роботы «Яндекса» могут просканировать все полки на складе за считанные минуты

Опубликовано 13 марта 2026, 18:03
Новые роботы «Яндекса» могут просканировать все полки на складе за считанные минутыNovabev Group внедрила складских роботов Яндекс Роботикс
Российская Novabev Group начала использовать роботов от Яндекс Роботикс в своём крупнейшем распределительном центре в Москве. Это первый проект автоматизации складов для компании.
© Novabev Group / Яндекс
Роботы работают полностью автономно. Они передвигаются между стеллажами на складе, сканируют товары и передают информацию в систему управления складом.
Для работы роботы оснащены: лидаром, камерами, ультразвуковыми сенсорами и системой безопасности. Эти технологии помогают им точно ориентироваться на складе и безопасно перемещаться рядом с людьми.
По данным компании, скорость проверки одной складской аллеи выросла примерно в 60 раз. Если раньше на это уходили часы, то теперь требуется всего несколько минут.