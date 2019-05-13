Новые российские истребители получат «умную бомбу»

Об этом сообщает ТАСС. Как рассказал изданию источник, новую бомбу уже испытали на фронтовом бомбардировщике Су-34. В будущем её также установят на мощном истребителе Су-35 и новейшем аппарате пятого поколения Су-57.

Серийное производство авиабомб начнётся в 2020 году. Лазерная головка корректируемого снаряда КАБ-250 может наводиться на цели самостоятельно. Бомба предназначена для поражения боевой техники противника, укреплений, складов и других элементов инфраструктуры.

Напомним, Су-35 признан лучшим истребителем в мире. По мнению издания The National Interest, он представляет угрозу для любого западного аппарата, кроме американского F-22 Raptor.