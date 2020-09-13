Новые российские корабли проекта 22160 назвали козырем военного флота

Об этом пишет издание «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский портал Sohu. Речь в материале идёт о патрульных кораблях проекта 22160. Их строительство началось несколько лет назад. Водоизмещение корабля составляет всего 1800 тонн, но он получил мощную пушку и систему противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия. Китайские авторы считают, что боевые единицы подобного типа в будущем станут главной опорой российского флота.

Кроме того, новые корабли способны запускать крылатые ракеты «Калибр» и сами по себе малозаметны. В целом, суда могут решать самый широкий спектр задач.

Изначально Россия планировала построить четыре корабля типа 22160, но затем увеличила их количество до 12 штук.