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Новые российские корабли проекта 22160 назвали козырем военного флота
Они могут запускать крылатые ракеты «Калибр»
Китайские военные эксперты назвали новейшие российские корабли проекта 22160 козырем Военно-морского флота (ВМФ) России.
Об этом пишет издание «ПолитРоссия» со ссылкой на китайский портал Sohu. Речь в материале идёт о патрульных кораблях проекта 22160. Их строительство началось несколько лет назад. Водоизмещение корабля составляет всего 1800 тонн, но он получил мощную пушку и систему противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия. Китайские авторы считают, что боевые единицы подобного типа в будущем станут главной опорой российского флота.
Кроме того, новые корабли способны запускать крылатые ракеты «Калибр» и сами по себе малозаметны. В целом, суда могут решать самый широкий спектр задач.
Изначально Россия планировала построить четыре корабля типа 22160, но затем увеличила их количество до 12 штук.