Новые российские технологические компании составили менее 3% на мировом рынке

Отчёт BCG опубликовало издание «Коммерсант». Журналисты отмечают, что темп прироста новых технологических компаний в России один из самых низких среди развивающихся стран. Если взять все компании, основанные на развивающихся рынках с 2014 года, — а их более 10 тысяч — на Россию приходится менее 3%.

Хорошая новость в том, что российские IT-гиганты вошли в топ-100 технологических компаний развивающихся стран. Это Яндекс, Mail.ru Group, Wildberries, Playrix,с1С и Тинькофф-банк.

Эксперты рассказали «Коммерсанту», что на статистику BCG мог повлиять тот факт, что российские компании зачастую предпочитают иностранные юрисдикции.