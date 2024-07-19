Новые санкции США еще сильнее ограничат японские и голландские компании

Опубликовано 19 июля 2024, 13:30
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Новые санкции США еще сильнее ограничат японские и голландские компанииНа фоне противодействия с Китаем
Администрация Байдена рассматривает возможность введения самых строгих торговых ограничений, чтобы ограничить доступ Китая к передовым полупроводниковым технологиям, пишут СМИ. Предлагаемая мера, известная как FDPR, ограничит продажу в Китай продукции иностранного производства, использующей любые американские технологии.
Этот шаг направлен на таких ключевых игроков, как японская компания Tokyo Electron Ltd. и нидерландская ASML Holding NV, чье оборудование для производства микросхем имеет решающее значение для отрасли, отмечают эксперты.
На этом фоне акции Tokyo Electron и ASML значительно упали: Tokyo Electron — на 7,5%, а ASML — на 11%, несмотря на высокие квартальные результаты. Реализация FDPR может привести к обострению отношений США с союзниками.
Американские компании, включая Applied Materials, Lam Research Corp. и KLA Corp., призывают к более взвешенному подходу, утверждая, что действующие экспортные ограничения наносят непропорциональный ущерб американским компаниям, не позволяя «эффективно остановить прогресс Китая».