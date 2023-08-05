Новые системы связи увеличат скорость нанесения ударов российскими ракетами

Для военных разработаны коротковолновые линии связи, позволяющие ускорить загрузку полетных заданий в различные мобильные ракетные комплексы. Увеличение скорости передачи информации в единицу времени ускорит реагирование войск на действия противника, позволит быстрее наносить удары по выявленным целям и оперативно реагировать на динамичную обстановку на поле боя.

Ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил, что коротковолновая связь служит резервом для спутниковых и кабельных линий связи. Это особенно актуально для ракетных комплексов, требующих оперативного захвата целей, нанесения ударов и изменения положения.