Новые системы связи увеличат скорость нанесения ударов российскими ракетами

Новые системы связи увеличат скорость нанесения ударов российскими ракетамиНасколько это полезно
Российские мобильные ракетные комплексы получат прирост ударной скорости за счет внедрения новых систем связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Для военных разработаны коротковолновые линии связи, позволяющие ускорить загрузку полетных заданий в различные мобильные ракетные комплексы. Увеличение скорости передачи информации в единицу времени ускорит реагирование войск на действия противника, позволит быстрее наносить удары по выявленным целям и оперативно реагировать на динамичную обстановку на поле боя.
Ведущий российский специалист в области беспилотной авиации Денис Федутинов пояснил, что коротковолновая связь служит резервом для спутниковых и кабельных линий связи. Это особенно актуально для ракетных комплексов, требующих оперативного захвата целей, нанесения ударов и изменения положения.