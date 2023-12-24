Новые смарт-часы Honor: AMOLED-дисплей, звонки и мониторинг здоровья всего за $60

Но да, часы выделяются еще своим AMOLED-дисплеем, обеспечивающим четкое изображение с разрешением 410×502, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 550 нит. Плотность пикселей составляет 332PPI. Многие оценят его возможности мониторинга, включая измерение частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, стресса и сна, а также 120 спортивных режимов.

Персонализация занимает не последнее место благодаря более чем сотне персонализированных циферблатов для различных стилей. Часы поддерживают режим постоянно включенного дисплея, предоставляя информацию даже при выключенном экране. Возможности подключения включают в себя звонки и функцию SOS, позволяя пользователям совершать и принимать звонки прямо с запястья.

Водонепроницаемость до 50 метров, поддержка NFC и совместимость с приложением «Honor Sports Health» делают часы Haylou Watch универсальным компаньоном.