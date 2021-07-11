Новые солнцезащитные очки превращаются в обычные одним движением

Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Новые солнцезащитные очки превращаются в обычные одним движениемВ них можно читать
На Kickstarter начали сбор денег для выпуска очков, которые способны превратиться из солнцезащитных в очки для чтения за одно движение.
Очки назвали 32°N. Авторы проекта изобрели новый тип линз, которые динамически меняют фокус между близкими и далёкими расстояниями. Оптическая сила линз меняется под действием напряжения. Человек может сам настроить режим. Достаточно провести пальцем по дужке. Можно также настроить конкретное значение оптической силы, которое будут принимать линзы при включении. Это делается с помощью приложения для смартфона. На гифке ниже показано, как будет видеть мир человек в таких очках:
Чтобы получить очки, нужно внести как минимум $229. В розницу 32°N будут продавать продавать по цене $449.