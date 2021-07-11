Новые солнцезащитные очки превращаются в обычные одним движением

Очки назвали 32°N. Авторы проекта изобрели новый тип линз, которые динамически меняют фокус между близкими и далёкими расстояниями. Оптическая сила линз меняется под действием напряжения. Человек может сам настроить режим. Достаточно провести пальцем по дужке. Можно также настроить конкретное значение оптической силы, которое будут принимать линзы при включении. Это делается с помощью приложения для смартфона. На гифке ниже показано, как будет видеть мир человек в таких очках: