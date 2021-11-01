Новые Су-57 будут разрабатывать с использованием дополненной реальности

Проект разработали специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Юрия Гагарина. По словам ведущего программиста Валерия Тимохина, технологии дополненной реальности позволят наложить цифровую модель агрегата на реальный объект. Это поможет увеличить качество и скорость выполнения технологических операций.



Пилотный проект предполагает использование технологий дополненной реальности для общего осмотра самолетов. После этого разработку специалистов КнААЗ планируют использовать при самой сборке и покраске серийных самолетов.



Недавно, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 опережает своих конкурентов из США по системам вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу радиоэлектронной борьбы.