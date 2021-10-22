Российский Су-57 сравнили с американскими истребителями

Эксперт заявил, чт Су-57 опережает американские самолёты по количеству и разнообразию вооружений уже сейчас. Кроме того, в истребителе используются новейшие технологии, которых у конкурентов из США нет.

Леонков отметил, что ранее к пятому поколению самолётов причисляли только американские F-22 и F-35, но эти истребители не являются малозаметными. При этом у России, по мнению, эксперта есть очевидный прогресс как по двухдвигательным машинам, так и по однодвигательным.

Первый Су-57 поступил в российские войска в 2020 году.