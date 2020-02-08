Новые светофоры остаются красными, когда водители сигналят

Чем больше водители сигналят, тем дольше светофор задерживается на красном свете. Систему уже успели назвать «Карающий светофор». Полиция также установила специальные знаки на перекрёстках, оснащённых новым оборудованием. На них можно прочитать следующее: «Сигналь больше — жди дольше» («Honk More, Wait More»).

Из ролика, опубликованного полицией, становится ясно, правоохранителям идея «Карающего светофора» пришла в голову после того, как они заметили, что водители зазря сигналят на красном свете, видимо, полагая, будто это ускорит процесс.