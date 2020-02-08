Наука и технологии
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Новые светофоры остаются красными, когда водители сигналят
Вот такая карательная система
Полиция Мумбая придумала, как отучить водителей от привычки долго сигналить в пробках. Она установила новые светофоры, которые остаются красными, когда автовладельцы непрерывно жмут на гудок.
Чем больше водители сигналят, тем дольше светофор задерживается на красном свете. Систему уже успели назвать «Карающий светофор». Полиция также установила специальные знаки на перекрёстках, оснащённых новым оборудованием. На них можно прочитать следующее: «Сигналь больше — жди дольше» («Honk More, Wait More»).
Из ролика, опубликованного полицией, становится ясно, правоохранителям идея «Карающего светофора» пришла в голову после того, как они заметили, что водители зазря сигналят на красном свете, видимо, полагая, будто это ускорит процесс.
Новый светофор работает следующим образом: на нём установлены специальные устройства, которые измеряют громкость клаксонов. Когда она превышает 85 децибел, красный сигнал светофора горит дольше.