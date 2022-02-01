Новые технологии и свадьба: что можно использовать на важном празднике

Первыми в списке упоминаются «умные» кольца. Они могут мониторить показатели здоровья, например сон и сердечный ритм. Также есть обручальные кольца-проекторы, с помощью которых можно просматривать свадебный альбом в любом месте и на любой поверхности. Аналогичные функции выполняют «умные» браслеты.

На самой свадебной церемонии можно задействовать дроны. Они позволяют провести съёмку с необычных ракурсов, а ещё могут принести кольца и даже держать шлейф платья невесты.

Интересным нововведением стали GIF-фотобудки. Вместо обычных фотографий они позволяют создавать анимации в формате GIF.

Также можно проводить прямые трансляции со свадебной церемонии для всех, кто не смог приехать. 3D-печать можно применить, например, для создания украшение для торта в форме жениха и невесты.