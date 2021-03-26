Наука и технологии
Сегодня в 18:37
Новые технологии увеличили риск ядерной войны
Потому что людям стало тяжелее принимать решения
Специалисты исследовательского центра European Leadership Network (ELN) опубликовали отчёт, в котором заявили, что появление новых технологий может повлиять на лиц, принимающих решения в области ядерного оружия.
В отчёте представлен «наихудший сценарий» развития событий. Отмечается, что уже произошли революционные технологические изменения. Одно из них — диверсификация боевых систем и размытость их классификации. Например, сложно чётко отнести гиперзвуковые ракеты к категории ядерного или обычного оружия.
Кроме того, трудности возникают из-за совокупного использования разного вида технологий. По мере развития технологий, эти трудности могут представлять всё большую опасность. Ответственным лицам будет сложно принимать решения.
В частности, они не смогут получать достоверную информацию о текущей обстановке на поле боя. Люди перестанут полностью понимать, как машины взаимодействуют с другими машинами, и потому не узнают, кому стоит доверять.