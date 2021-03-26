Новые технологии увеличили риск ядерной войны

В отчёте представлен «наихудший сценарий» развития событий. Отмечается, что уже произошли революционные технологические изменения. Одно из них — диверсификация боевых систем и размытость их классификации. Например, сложно чётко отнести гиперзвуковые ракеты к категории ядерного или обычного оружия.

Кроме того, трудности возникают из-за совокупного использования разного вида технологий. По мере развития технологий, эти трудности могут представлять всё большую опасность. Ответственным лицам будет сложно принимать решения.

В частности, они не смогут получать достоверную информацию о текущей обстановке на поле боя. Люди перестанут полностью понимать, как машины взаимодействуют с другими машинами, и потому не узнают, кому стоит доверять.