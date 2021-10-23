Новые турецкие военные беспилотники показали на видео

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Новые турецкие военные беспилотники показали на видеоAksungur
Военно-морские силы (ВМС) Турции получили первую партию беспилотников Aksungur производства компании TUSAŞ (TAI).
Как сообщил Исмаил Демир, глава управления оборонной промышленности, были осуществлен поставки ВМС первой партии БПЛА Aksungur. Турецкие ударные беспилотники производства компании TUSAŞ прошли успешные испытания.
Новый аппарат разработан на базе известного ударного БПЛА Anka. На создание Aksungur ушёл очень короткий промежуток времени — 18 месяцев. Первый полёт беспилотника случился в 2019 году. Активное применение ударного дрона началось со второго квартала 2021 года. Сейчас новый беспилотник уже налетал 1000 часов.
Aksungur имеет шесть подвесных точек. На них можно устанавливать ракеты с лазерным наведением. Размах крыльев беспилотника достигает 24 метров.
Источник: Defence Express