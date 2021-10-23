Новые турецкие военные беспилотники показали на видео

Новый аппарат разработан на базе известного ударного БПЛА Anka. На создание Aksungur ушёл очень короткий промежуток времени — 18 месяцев. Первый полёт беспилотника случился в 2019 году. Активное применение ударного дрона началось со второго квартала 2021 года. Сейчас новый беспилотник уже налетал 1000 часов.

Aksungur имеет шесть подвесных точек. На них можно устанавливать ракеты с лазерным наведением. Размах крыльев беспилотника достигает 24 метров.