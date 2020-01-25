Новые украинские бронетранспортёры уже покрылись трещинами

Сообщается, что из 127 БТР-4 — 53 имеют трещины. При этом каждый корпус стоит 3,2 млн гривен (около 8,13 млн рублей). Каждая трещина, по сути, ухудшает броню, а значит несёт прямую угрозу жизни бойцов.

Речь идёт о дефектах на бронекорпусах, поставленных с Лозовского кузнечно-механического завода в Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова.

«Лента.ру» также напоминает, в июне стало известно, что Министерство обороны Украины отказалось принимать к эксплуатации БТР-4 «Буцефал» из-за того, что финская сталь бронетранспортёров не соответствует советскому ГОСТу.