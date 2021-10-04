Новые украинские катера оказались бесполезными в бою против России

Контракт профинансирует правительство США. Он должен быть выполнен к марту 2025 года. У компании SAFE Boats International уже есть контракт на постройку первых двух катеров для Украины. Работы по ним должны закончиться в декабре 2022 года.

Интересно то, что сторожевые катера типа Mk VI изначально строились для прибрежных сил ВМС США. Они были предназначены для противодиверсионной и противокатерной обороны побережья и сил флота вне защищённых военно-морских баз. В начале 2021 года же стало известно, что ВМС США хотят отказаться от всех своих катеров типа Mk VI.

Причины тому — дороговизна в обслуживании и то, что «в сценариях ведения боевых действий против стран-конкурентов (таких как Россия или Китай), Mk VI были сочтены не очень нужными».