Новые украинские катера оказались бесполезными в бою против России

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Новые украинские катера оказались бесполезными в бою против РоссииНо США их Киеву всё равно поставят
Стало известно, что Министерство обороны США выдало американской катеростроительной компании SAFE Boats International контракт на строительство шести скоростных сторожевых катеров типа Mk VI для Украины. Однако у этих катеров есть проблемы.
Контракт профинансирует правительство США. Он должен быть выполнен к марту 2025 года. У компании SAFE Boats International уже есть контракт на постройку первых двух катеров для Украины. Работы по ним должны закончиться в декабре 2022 года.
Интересно то, что сторожевые катера типа Mk VI изначально строились для прибрежных сил ВМС США. Они были предназначены для противодиверсионной и противокатерной обороны побережья и сил флота вне защищённых военно-морских баз. В начале 2021 года же стало известно, что ВМС США хотят отказаться от всех своих катеров типа Mk VI.
Причины тому — дороговизна в обслуживании и то, что «в сценариях ведения боевых действий против стран-конкурентов (таких как Россия или Китай), Mk VI были сочтены не очень нужными».