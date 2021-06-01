Новые названия заменят уже ставшие привычными ярлыки наподобие «британский штамм» или «индиийский штамм». В ВОЗ надеются, что это позволит избавиться от национальной дискриминации, которую могут вызывать негативные ассоциации со штаммами.

Буква «альфа», например, теперь относится к тому вирусу, который впервые был обнаружен в Великобритании. «Дельта» обозначает ранее индийский штамм. ВОЗ уже применила 10 букв из 24 в греческом алфавите.

The Verge пишет, что «национальные» названия коронавируса уже вызывали проблемы. В США Дональд Трамп неоднократно называл вирус китайским, и в этой стране были зафиксированы нападения на азиатов.