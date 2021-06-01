Наука и технологии
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Новые варианты коронавируса получили свои имена«Британские» и «индийские» штаммы в прошлом — чтобы никого не дискриминировать
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила новую систему наименований для разных штаммов коронавируса. Она основана на буквах греческого алфавита.
Новые названия заменят уже ставшие привычными ярлыки наподобие «британский штамм» или «индиийский штамм». В ВОЗ надеются, что это позволит избавиться от национальной дискриминации, которую могут вызывать негативные ассоциации со штаммами.
Буква «альфа», например, теперь относится к тому вирусу, который впервые был обнаружен в Великобритании. «Дельта» обозначает ранее индийский штамм. ВОЗ уже применила 10 букв из 24 в греческом алфавите.
The Verge пишет, что «национальные» названия коронавируса уже вызывали проблемы. В США Дональд Трамп неоднократно называл вирус китайским, и в этой стране были зафиксированы нападения на азиатов.