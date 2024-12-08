Новые ядерные стержни «пережили» 120 дней при 1900 °C

В отличие от традиционной металлической обшивки, композит из карбида кремния (SiGA) не показал значительной потери массы. GA-EMS утверждает, что этот материал может выдерживать гораздо более высокие температуры, чем традиционные варианты.

Новая оболочка может позволить реакторам работать на более высоких уровнях мощности в течение более длительного времени, повышая эффективность и снижая затраты атомных станций.

Эта работа является частью американской программы по созданию топлива, устойчивого к авариям, и прогресс определенно есть.