Новые ядерные стержни «пережили» 120 дней при 1900 °C

Опубликовано 08 декабря 2024, 10:301 мин.
Новые ядерные стержни «пережили» 120 дней при 1900 °CЧто дает надежду на создание более безопасных реакторов
Компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) в партнерстве с Министерством энергетики США завершила 120-дневные испытания новых топливных стержней из карбида кремния в экстремальных условиях. Стержни выдержали температуру 3 452°F (1900°C), имитирующую среду ядерного реактора.
В отличие от традиционной металлической обшивки, композит из карбида кремния (SiGA) не показал значительной потери массы. GA-EMS утверждает, что этот материал может выдерживать гораздо более высокие температуры, чем традиционные варианты.
Новая оболочка может позволить реакторам работать на более высоких уровнях мощности в течение более длительного времени, повышая эффективность и снижая затраты атомных станций.
Эта работа является частью американской программы по созданию топлива, устойчивого к авариям, и прогресс определенно есть.