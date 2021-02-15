Новые законы физики протестировали на квантовом компьютере

Правила квантовой физики используют эрмитовые операторы. Они лежат в основе квантовой физики уже почти 100 лет. Однако теперь теоретики говорят о неэрмитовой квантовой механике, которая является более широкой разновидностью квантовой механики. Новые уравнения в рамках этой идеи описывают вселенную со специфическим набором правил.

Учёные использовали квантовый компьютер, чтобы создать «игрушечную» вселенную, которая будет вести себя в соответствии с новыми правилами. В итоге исследователям удалось продемонстрировать пару результатов, запрещённых обычной эрмитовой квантовой механикой. Во-первых, применение операций к кубитам не сохраняло квантовая информацию, что недопустимо в рамках старой теории. Во-вторых, учёные смогли изменить степень запутанности кубитов, манипулируя только одним из них.