Новый 1440р-монитор Asus с OLED экраном и частотой 480 Гц оказался первым подобным в мире

Опубликовано 09 сентября 2024, 07:011 мин.
Новый 1440р-монитор Asus с OLED экраном и частотой 480 Гц оказался первым подобным в миреДа и цена не самая кусачая на рынке
Компания Asus анонсировала новый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDP с разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц, который стал первым в мире монитором с такими характеристиками.
Монитор оснащён 26.5-дюймовым WOLED-экраном с яркостью 1300 нит, временем отклика 0.03 мс и динамическим контрастом 1 500 000:1.
Экран поддерживает 99% цветового охвата DCI-P3 и 135% sRGB, а также оснащён антибликовым покрытием и новой субпиксельной схемой RWGB для чёткого отображения текста.
Монитор также предлагает широкий набор настроек, включая поддержку VESA-стандарта для крепления на стену, порты HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-хаб, а подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту.
На китайском рынке монитор доступен по цене $1100.