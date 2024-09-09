Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2024, 07:01
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Новый 1440р-монитор Asus с OLED экраном и частотой 480 Гц оказался первым подобным в мире

Да и цена не самая кусачая на рынке
Компания Asus анонсировала новый игровой монитор ROG Swift OLED PG27AQDP с разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц, который стал первым в мире монитором с такими характеристиками.
Новый 1440р-монитор Asus с OLED экраном и частотой 480 Гц оказался первым подобным в мире
© ITHome

Монитор оснащён 26.5-дюймовым WOLED-экраном с яркостью 1300 нит, временем отклика 0.03 мс и динамическим контрастом 1 500 000:1.

Экран поддерживает 99% цветового охвата DCI-P3 и 135% sRGB, а также оснащён антибликовым покрытием и новой субпиксельной схемой RWGB для чёткого отображения текста.

Монитор также предлагает широкий набор настроек, включая поддержку VESA-стандарта для крепления на стену, порты HDMI 2.1, DP 1.4 и USB-хаб, а подставка позволяет регулировать наклон, поворот и высоту.

На китайском рынке монитор доступен по цене $1100.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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