Новый африканский супермикроб оказался неуязвимым

Учёные считают, что бактерия появилась в Конго примерно в 2004 году. С тех пор она успела распространиться в нескольких городах страны. Исследователи изучали микроба по образцам, взятым у пациентов из трёх разных населённых пунктов. В 51 образце обнаружились бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. Учёные заявили, что супермикроб «основательно подготовлен к воздействию на организм человека».

Сальмонелла вызывает у человека острую кишечную инфекцию. Заразиться ею можно через грязную пищу и плохую гигиену тела. Среди симптомов наблюдаются диарея, лихорадка и боль в животе.