Новый альбом Lorde вышел на прозрачном CD-диске

Этот прозрачный CD был единственным вариантом физического носителя для альбома и позиционируется как полностью перерабатываемый. Для фанатов, которые помнят отказ Lorde от выпуска CD для альбома 2021 года Solar Power из-за экологических причин, это казалось хорошим решением.

Многие отмечают, что на старой технике диск воспроизводится хуже или не воспроизводится вообще, а на новых устройствах проблемы возникают реже. Некоторые пользователи сообщают, что файлы с диска получаются с искажениями при копировании на компьютер.