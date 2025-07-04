Новый альбом Lorde вышел на прозрачном CD-диске

Опубликовано 04 июля 2025, 17:151 мин.
Новый альбом Lorde вышел на прозрачном CD-дискеПравда, не работает на многих проигрывателях
Поклонники Lorde столкнулись с «проблемой» — новый альбом Virgin, выпущенный на прозрачном пластиковом CD, не читается многими музыкальными проигрывателями и автомагнитолами. Пользователи на Reddit и TikTok жалуются, что диск не запускается или автоматически выталкивается из устройств.
© Lorde
Этот прозрачный CD был единственным вариантом физического носителя для альбома и позиционируется как полностью перерабатываемый. Для фанатов, которые помнят отказ Lorde от выпуска CD для альбома 2021 года Solar Power из-за экологических причин, это казалось хорошим решением.
Многие отмечают, что на старой технике диск воспроизводится хуже или не воспроизводится вообще, а на новых устройствах проблемы возникают реже. Некоторые пользователи сообщают, что файлы с диска получаются с искажениями при копировании на компьютер.