Новый алгоритм сделал обычные компьютеры быстрее суперкомпьютеров

Идея возникла, когда исследователи изучали, как некоторые части сложных систем могут внезапно менять установившийся режим работы после новых входных данных. Учёным понадобилось несколько лет, чтобы понять, что это принцип можно использовать для создания алгоритма, способного обрабатывать огромное число возможных путей решения задачи. Так могли работать квантовые компьютеры. Однако новый алгоритм может запускаться даже на настольных компьютерах.

В итоге разработчики научились применять алгоритм не только на единичных компьютерах, но и на кластерах серверов и FPGA. Если применять группу последних, то алгоритм сможет ускорить вычисления в десять раз, что окажется быстрее, чем на квантовых компьютерах.

Эксперты, правда, считают, что применить данную технологию можно будет только через десятки лет.