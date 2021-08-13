Новый американский закон разрешит компостирование человека

Эта идея вполне укладывается в экологические тренды. Сейчас единственные легальные способы избавиться от тела в Калифорнии —это погребение или кремация. Для тех, кто хочет, чтобы его тело оказывало меньше влияния на окружающую среду, может подойти компостирование. «Некоторым людям нравится идея оказаться частью леса после после смерти», — говорит один из авторов проекта.

Если законопроект одобрят, проходить всё будет так: человеческое тело будут посыпать древесной стружкой, люцерной и соломой, а затем помещать в просторную металлическую камеру. Примерно через месяц тело человека — даже его кости — превратятся почти в один кубический метр богатой питательными веществами почвы. Это намного экологичнее других способ избавления от тела.