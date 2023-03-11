Новый анализ мочи предскажет рак мочевого пузыря за годы до появления симптомов

Новый тест UroAmp выявляет мутации в 60 генах. Его опробовали на образцах из исследования, в ходе которого в течение 10 лет отслеживалось состояние здоровья более 50 тысяч человек. В общей сложности у 40 участников развился рак мочевого пузыря в течение десятилетия. Исследовательская группа смогла протестировать образцы мочи 29 из этих участников, а также образцы почти 100 здоровых людей в качестве контроля.

Из 29 участников, у которых развился рак мочевого пузыря, тест смог точно предсказать болезнь у 19 человек (66%) — даже несмотря на то, что образцы были взяты за 12 лет до постановки диагноза.