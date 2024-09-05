Новый антарктический вид рыбы подчеркнул хрупкость экосистемы

Новый вид, названный в честь недавно списанного антарктического исследовательского судна ARSV Laurence M. Gould, первоначально путали с близкородственным видом Akarotaxis nudiceps. Генетический анализ выявил значительные различия, что привело к выделению Akarotaxis gouldae в отдельный вид. Морфологическое исследование подтвердило эти различия, включая уникальные рисунки полос, не встречающиеся у A. nudiceps.

Эта рыба, чья эволюционная история насчитывает около 780 000 лет, демонстрирует ярко выраженную адаптацию к окружающей среде. Вероятно, вид эволюционировал под ледниками, оказавшись изолированным в глубоких впадинах. Ограниченный ареал обитания и ограниченная репродуктивная способность делают его особенно уязвимым к изменениям окружающей среды. Это открытие подчеркивает важность продолжения исследований для понимания воздействия изменения климата и коммерческого рыболовства на эти удаленные экосистемы.

Активный промысел антарктического криля в этом регионе представляет потенциальную опасность для местных видов, включая Akarotaxis gouldae. Исследователи призывают к осторожности в добыче ресурсов до тех пор, пока не будет лучше изучено все воздействие на экосистему.