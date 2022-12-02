Наука и технологии
20:15, 02 декабря 2022
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Новый антивозрастной препарат оказался эффективен только для представителей одного пола

Проверили на мухах

Учёные проверили один из самых многообещающих антивозрастных препаратов на самцах и самках дрозофил. Как оказалось, его действие очень зависит от пола.

Новый антивозрастной препарат оказался эффективен только для представителей одного пола

Фото: Unsplash

Речь идёт о рапамицине. Он замедляет клеточный рост и подавляет активность иммунной системы.

Дрозофилам давали этот препарат во время очередного эксперимента. У мух замедлилось развитие возрастных патологий кишечника и увеличилась продолжительность жизни почти на две недели. Тут сто учитывать, что дрозофилы живут два-три месяца в среднем, поэтому это большой срок. Однако всё это наблюдалось только у самок мух.

Учёные пришли к выводу, что дело в аутофагии. У самцов её уровень изначально выше, поэтому воздействие препарата ничего не меняет.

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