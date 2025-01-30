Новый астероид возглавил таблицу риска столкновений NASA

Впервые астероид был замечен cистемой ATLAS 27 декабря 2024 года, когда он находился на расстоянии более 804 672 км от Земли.

2024 YR4 имеет ширину около 54,8 метров и, согласно текущим оценкам, столкновение может произойти в 2032 году, причем удар будет достаточно мощным, чтобы вызвать локальные разрушения. Однако вероятность столкновения уменьшается с каждым последующим его проходом мимо Земли, и ожидается, что новые наблюдения позволят уточнить эти прогнозы.

Если астероид ударит, он выделит значительную энергию — около 8 мегатонн, что намного больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме. Несмотря на это, астероид не настолько велик, чтобы вызвать глобальные разрушения.