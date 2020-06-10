Новый авианосец США не смог запускать самолёты из-за неисправности

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Военно-морских сил (ВМС) США, неисправность обнаружили 2 июня. В течение пяти дней корабль не мог отправлять самолёты. Причиной проблемы стал отказ электронной системы управления мощностью, которая регулирует подачу тока от генераторов судна на катапульты. Сообщается, что авария произошла во время ручного сброса системы перед началом полётов. В итоге Gerald R. Ford вернули на базу в Норфолк.

Стоит отметить, что авианосец проходил испытания перед финальным тестированием, которое подтвердило бы его готовность поступить на вооружение.