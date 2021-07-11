Новый автомобиль поглощает грязь из воздуха во время езды

Машину придумал дизайнер и архитектор Томас Хезервик (Heatherwick). С ним работал китайских производитель автомобилей IM Motors. На передней решётке электрокара установлен фильтр, который, как утверждается, может «ежегодно собирать твёрдые частицы грязи размером с теннисный мяч».

Этот объём может показаться не слишком впечатляющим, однако если таких машин будет много, это может помочь очищению окружающей среды.

Автомобиль назвали Airo. Его массовое производство может начаться в Китае к 2023 году.

Ранее учёные выяснили, что у матерей, которые во время беременности дышали загрязнённым воздухом, рождались более склонные к ожирению дети.