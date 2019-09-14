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Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации

Это первый лазерный детектор, который может определять мины в движении
Обнаружить наземную мину не так-то легко и быстро. Однако исследователи из Университета Миссисипи предложили новый детектор, значительно ускоряющий процесс. Устанавливать его можно на автомобили, так как устройство способно находить мины даже во время движения. Детектор назвали LAMBDIS (Laser Multi Beam Differential Interferometric Sensor).

Он использует батарею лазеров, а затем комбинирует сигнал от них. При этом система игнорирует помехи от движения и другого шума, но остаётся достаточно чувствительной. Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать. Устройство же замечает даже незначительные различия в характере вибрации.

LAMBDIS уже успешно прошёл лабораторные испытания. Устройство смогло обнаружить объекты, зарытые под землю на глубину от 7,5 до 20 метров, находясь при этом на автомобиле, который двигался со скоростью около 13,6 километров в час.

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