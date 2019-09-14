Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации

Он использует батарею лазеров, а затем комбинирует сигнал от них. При этом система игнорирует помехи от движения и другого шума, но остаётся достаточно чувствительной. Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать. Устройство же замечает даже незначительные различия в характере вибрации.

LAMBDIS уже успешно прошёл лабораторные испытания. Устройство смогло обнаружить объекты, зарытые под землю на глубину от 7,5 до 20 метров, находясь при этом на автомобиле, который двигался со скоростью около 13,6 километров в час.