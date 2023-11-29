Новый дата-центр Google питается от геотермальных источников

Это стало важным шагом в реализации амбициозного плана Google, получившего меткое название «24/7 к 2030 году» и предусматривающего переход к концу этого десятилетия исключительно на безуглеродную энергию.

Сотрудничая с компанией Fervo, Google в своем геотермальном проекте использует тепло Земли для выработки энергии, предлагая надежную альтернативу таким зависящим от погоды источникам, как ветер и солнце. Инновационный процесс Fervo предполагает закачку холодной воды глубоко под землю, превращение ее в пар, который вращает турбины и производит энергию для облачных операций Google в Лас-Вегасе и двух центров обработки данных в Хендерсоне и Рино.

Колоссальное энергопотребление одной Google, эквивалентное годовому потреблению Массачусетса, требует быстрого перехода на более чистые альтернативы. Несмотря на то, что геотермальная энергетика - это революционное решение, Google изучает другие пути, включая улавливание углерода, ядерную и водородную энергетику, чтобы достичь своей цели по снижению выбросов углекислого газа к 2030 году.