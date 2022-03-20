Наука и технологии
Сегодня в 11:37
1 мин.

Новый датчик позволил роботам "видеть" прозрачные объекты

C помощью нагрева
Роботы и другие автоматизированные системы всегда испытывали трудности с визуальным определением трехмерной формы прозрачных объектов, например, сделанных из стекла. Новая система решает эту проблему, используя лазер для быстрого нагрева требуемой поверхности.
Новый датчик позволил роботам "видеть" прозрачные объекты

Система Glass360Dgree, разработанная в немецком Институте прикладной оптики и точного машиностроения Фраунгофера, включает в себя инфракрасный лазер, а также две высокочувствительные тепловые камеры.

В течение "долей секунды" лазер перемещается по всей поверхности предмета, слегка нагревая его. При этом нет риска, что предмет расплавится или сгорит, так как он нагревается всего на 3 ºC.

Хотя поглощенная тепловая энергия сохраняется в стекле или другом материале лишь в течение короткого времени, этого достаточно, чтобы две камеры одновременно с двух углов зафиксировали изменения тепловой характеристики объекта. Эти данные анализируются компьютерной системой, которая затем может определить трехмерную форму и размер объекта.

Наряду с прозрачными материалами, технология может быть использована для получения изображений трудно сканируемых веществ, таких как вещества с высокой отражательной способностью или сплошной черный цвет.

Glass360Dgree будет представлена на промышленной выставке Hannover Messe.

Новости партнеров
Новости партнеров