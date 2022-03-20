Новый датчик позволил роботам "видеть" прозрачные объекты

Система Glass360Dgree, разработанная в немецком Институте прикладной оптики и точного машиностроения Фраунгофера, включает в себя инфракрасный лазер, а также две высокочувствительные тепловые камеры.

В течение "долей секунды" лазер перемещается по всей поверхности предмета, слегка нагревая его. При этом нет риска, что предмет расплавится или сгорит, так как он нагревается всего на 3 ºC.

Хотя поглощенная тепловая энергия сохраняется в стекле или другом материале лишь в течение короткого времени, этого достаточно, чтобы две камеры одновременно с двух углов зафиксировали изменения тепловой характеристики объекта. Эти данные анализируются компьютерной системой, которая затем может определить трехмерную форму и размер объекта.

Наряду с прозрачными материалами, технология может быть использована для получения изображений трудно сканируемых веществ, таких как вещества с высокой отражательной способностью или сплошной черный цвет.

Glass360Dgree будет представлена на промышленной выставке Hannover Messe.