Новый электрохимический процесс сделал из глицерина «золото»

Новый метод призван повысить «экономическую эффективность и экологическую устойчивость» биодизеля. В процессе, разработанном доцентом Томохиро Хаяши и профессором Чиа-Йинг Чианг, используется новая комбинация бората натрия и катализатора на основе оксида никеля. Борат натрия способствует образованию координационных комплексов со спиртовыми группами глицерина, повышая селективность и эффективность электроокисления глицерина, сообщается в статье ученых. Это приводит к получению высокоценных трехуглеродных соединений, таких как дигидроксиацетон (DHA) и глицеральдегид (GLYD).

Традиционные методы часто испытывали трудности со стабильностью и выходом продукта в щелочных условиях, но этот новый подход демонстрирует улучшенные результаты. Регулируя соотношение бората и глицерина, исследователи добились селективности в отношении DHA до 80% при концентрации бората 0,15 М. Исследование показало, что более высокая концентрация бората способствует получению DHA, а более высокая концентрация глицерина приводит к образованию GLYD.