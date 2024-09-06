Наука и технологии
Опубликовано 06 сентября 2024, 10:30
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Новый электрохимический процесс сделал из глицерина «золото»

Не в прямом смысле, конечно же
Исследователи из Tokyo Tech и Национального тайваньского университета науки и технологии представили электрохимический процесс, который превращает глицерин, побочный продукт производства биодизеля, в ценные химические вещества.
Новый электрохимический процесс сделал из глицерина «золото»
© Ferra

Новый метод призван повысить «экономическую эффективность и экологическую устойчивость» биодизеля. В процессе, разработанном доцентом Томохиро Хаяши и профессором Чиа-Йинг Чианг, используется новая комбинация бората натрия и катализатора на основе оксида никеля. Борат натрия способствует образованию координационных комплексов со спиртовыми группами глицерина, повышая селективность и эффективность электроокисления глицерина, сообщается в статье ученых. Это приводит к получению высокоценных трехуглеродных соединений, таких как дигидроксиацетон (DHA) и глицеральдегид (GLYD).

Традиционные методы часто испытывали трудности со стабильностью и выходом продукта в щелочных условиях, но этот новый подход демонстрирует улучшенные результаты. Регулируя соотношение бората и глицерина, исследователи добились селективности в отношении DHA до 80% при концентрации бората 0,15 М. Исследование показало, что более высокая концентрация бората способствует получению DHA, а более высокая концентрация глицерина приводит к образованию GLYD.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
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