Новый электропоезд научили подзаряжаться при съезде с холма

Наука и технологии
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Новый электропоезд научили подзаряжаться при съезде с холмаПоможет уменьшить углеродный след
Австралийская горнодобывающая компания Fortescue в стремлении уменьшить свой углеродный след разработала электрический поезд, который может катиться с холма для подзарядки своих массивных аккумуляторов. При этом он не полагается ни на какую внешнюю систему зарядки.
Специалисты подсчитали, что, когда поезд нагружен, достаточно спуска по склону и возможности торможения для рекуперативной зарядки аккумулятора. Когда поезд разгружен, он настолько легче, что батарея может довести его до шахты и начать новое путешествие без необходимости зарядки.
Видимо, здесь применяется принцип рекупертивного торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть. То есть при торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы.
Источник: New atlas