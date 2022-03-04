Новый электропоезд научили подзаряжаться при съезде с холма

Специалисты подсчитали, что, когда поезд нагружен, достаточно спуска по склону и возможности торможения для рекуперативной зарядки аккумулятора. Когда поезд разгружен, он настолько легче, что батарея может довести его до шахты и начать новое путешествие без необходимости зарядки.

Видимо, здесь применяется принцип рекупертивного торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть. То есть при торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы.