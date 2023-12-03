Новый фотонный чип приблизил мир к молниеносному Интернету

Новый фотонный чип приблизил мир к молниеносному ИнтернетуНикаких задержек
Ученые из Наноинститута Сиднейского университета представили чип, который объединяет электронику и свет, раздвигая границы радиочастотной (RF) пропускной способности. Если технология приживется, то скоро средняя скорость Интернета изменится навсегда.
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Представьте, что вы сможете скачивать фильмы, играть в игры и совершать видеозвонки без единого сбоя - вот что обещает этот компактный кремниевый полупроводниковый чип. Магия заключается в интеграции различных систем на крошечном чипе шириной менее 5 миллиметров с помощью передового метода, который разрабатывался на протяжении десятилетия. Универсальное полупроводниковое устройство должно произвести прорыв в радарах, спутниках, беспроводных сетях и даже в футуристических сферах телекоммуникаций 6G и 7G.
Но этим дело не ограничивается - австралийская инновация может проложить путь к собственному производству микросхем для страны, снизив зависимость от зарубежных источников.