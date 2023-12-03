Новый фотонный чип приблизил мир к молниеносному Интернету

Представьте, что вы сможете скачивать фильмы, играть в игры и совершать видеозвонки без единого сбоя - вот что обещает этот компактный кремниевый полупроводниковый чип. Магия заключается в интеграции различных систем на крошечном чипе шириной менее 5 миллиметров с помощью передового метода, который разрабатывался на протяжении десятилетия. Универсальное полупроводниковое устройство должно произвести прорыв в радарах, спутниках, беспроводных сетях и даже в футуристических сферах телекоммуникаций 6G и 7G.

Но этим дело не ограничивается - австралийская инновация может проложить путь к собственному производству микросхем для страны, снизив зависимость от зарубежных источников.