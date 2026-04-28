Новый геймпад Valve оценили в 100 долларов. Открыты предзаказы

Опубликовано 28 апреля 2026, 16:251 мин.
Новый геймпад Valve оценили в 100 долларов. Открыты предзаказыПользователи в сомнениях
В Сети стали выходить обзоры нового геймпада Valve — Steam Controller. Всё началось с новостей о цене, когда один видеоблогер раньше времени выпустил обзор, и контроллер там был указан за 99,99 долларов. Спустя сутки Valve открыла предзаказы.
© Valve
Чем же объясняется цена? В новый контроллер вернули главные фишки первой версии: две сенсорные панели, гироскоп, четыре дополнительные кнопки сзади, а также магнитный донгл для беспроводной связи и зарядки.
Steam Controller дороже обычных моделей для PlayStation и Xbox, но дешевле премиальных версий вроде DualSense Edge. Цена вызвала споры: часть людей считает её завышенной, но обзорщики уверяют, что он того стоит.
Устройство поступит в продажу 4 мая.