Опубликовано 28 апреля 2026, 16:25
Новый геймпад Valve оценили в 100 долларов. Открыты предзаказы

Пользователи в сомнениях
В Сети стали выходить обзоры нового геймпада Valve — Steam Controller. Всё началось с новостей о цене, когда один видеоблогер раньше времени выпустил обзор, и контроллер там был указан за 99,99 долларов. Спустя сутки Valve открыла предзаказы.
Чем же объясняется цена? В новый контроллер вернули главные фишки первой версии: две сенсорные панели, гироскоп, четыре дополнительные кнопки сзади, а также магнитный донгл для беспроводной связи и зарядки.

Steam Controller дороже обычных моделей для PlayStation и Xbox, но дешевле премиальных версий вроде DualSense Edge. Цена вызвала споры: часть людей считает её завышенной, но обзорщики уверяют, что он того стоит.

Устройство поступит в продажу 4 мая.

Источник:Valve
Автор:Максим Многословный
