Новый гель позволяет принимать лекарства без неприятного глотания таблеток

Гели, изготовленные на основе растительных масел, таких как кунжутное масло, могут быть приготовлены с различной текстурой, от загущенного напитка до вещества, напоминающего йогурт. Гели стабильны без охлаждения. Они могут помочь взрослым, которым трудно глотать таблетки, например, пожилым людям или людям, перенесшим инсульт и детям.

Исследователи показали, что в исследованиях на животных они смогли использовать гели для доставки лекарств для лечения инфекционных заболеваний в тех же дозах, которые могут быть доставлены таблетками или капсулами. Сейчас исследовательская группа планирует клинические испытания, которые, как ожидается, начнутся через несколько месяцев.

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