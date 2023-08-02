Новый генератор изображений Nvidia помеcтится на дискету

Суть Perfusion заключается в новаторской концепции «Key-Locking». Теперь при создании изображений пользователи могут связывать конкретные понятия, например, кошку или стул, с более широкими категориями. Это позволяет избежать чрезмерной подгонки и дает возможность ИИ генерировать разнообразные и творческие версии персонализированных концепций.

Одной из отличительных особенностей Perfusion является возможность объединения нескольких персонализированных концепций в одном изображении с плавным взаимодействием. Пользователи могут направлять процесс с помощью текстовых подсказок, объединяя идеи «без особых усилий». Более того, благодаря единой модели размером 100 КБ пользователи могут контролировать баланс между визуальной достоверностью и текстовым согласованием в процессе вывода.