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Новый гидрогелевый пластырь использует ультразвук для лучшего прилипания к коже

Медицина на месте не стоит
Иногда бывает трудно добиться того, чтобы пластырь приклеился к коже, особенно если она влажная. Однако новый экспериментальный пластырь использует микропузырьки, созданные ультразвуком, для лучшего сцепления с кожей.
Новый гидрогелевый пластырь использует ультразвук для лучшего прилипания к коже

Пластырь, разработанный группой под руководством канадского Университета Макгилла, имеет форму тонкого листа прозрачного гидрогеля, состоящего из полиакриламида, а также альгинатного геля, полученного из морских водорослей. Этот гидрогель соединяется с наночастицами хитозана, желатина или нанокристаллами целлюлозы.

"Независимо от комбинации, после нанесения праймера и гидрогеля на рану к ним подводится небольшой ультразвуковой датчик. Ультразвуковые волны проходят через гидрогель и вызывают кавитацию в праймере, образуя множество микропузырьков, которые проталкивают молекулы праймера вниз в кожу."

В результате пластырь прилипает к коже гораздо лучше, чем традиционный, с клейкой основой, - чем выше интенсивность ультразвука, тем лучше прилипает пластырь. А когда рана заживет, процесс “приклеивания” можно повернуть вспять, чтобы удалить гидрогель.

Предполагается, что наряду с применением для лечения ран, технология может быть использована для доставки лекарств через кожу.

Статья об исследовании опубликована в журнале Science.

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