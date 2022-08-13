Новый гидрогелевый пластырь использует ультразвук для лучшего прилипания к коже

Пластырь, разработанный группой под руководством канадского Университета Макгилла, имеет форму тонкого листа прозрачного гидрогеля, состоящего из полиакриламида, а также альгинатного геля, полученного из морских водорослей. Этот гидрогель соединяется с наночастицами хитозана, желатина или нанокристаллами целлюлозы.

"Независимо от комбинации, после нанесения праймера и гидрогеля на рану к ним подводится небольшой ультразвуковой датчик. Ультразвуковые волны проходят через гидрогель и вызывают кавитацию в праймере, образуя множество микропузырьков, которые проталкивают молекулы праймера вниз в кожу."

В результате пластырь прилипает к коже гораздо лучше, чем традиционный, с клейкой основой, - чем выше интенсивность ультразвука, тем лучше прилипает пластырь. А когда рана заживет, процесс “приклеивания” можно повернуть вспять, чтобы удалить гидрогель.

Предполагается, что наряду с применением для лечения ран, технология может быть использована для доставки лекарств через кожу.

Статья об исследовании опубликована в журнале Science.