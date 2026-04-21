Новый глава Apple: кто такой Джон Тернус, что сменит Тима Кука

Опубликовано 21 апреля 2026, 13:40
Новый глава Apple: кто такой Джон Тернус, что сменит Тима КукаВсё произойдет осенью
1 сентября пост главного исполнительного директора Apple займёт Джон Тернус. Точнее, тогда Тим Кук уйдёт в отставку после 15 лет руководства компанией. Тернуса же ставят СМИ называют кандитатом на замену Куку. Но кто это такой?
Тернусу 51 год (Кук 65). Он работает в Apple уже 25 лет. Начинал простым инженером в отделе дизайна продуктов. В 2021 году стал главой всей инженерной разработки «железа»: iPhone, MacBook, AirPods и Vision Pro в том числе.
Чем он запомнился? Тернус любит детали. Однажды он ночью на предприятии под лупой считал… бороздки на винтиках, чтобы доказать поставщику: их должно быть 25, а не 35. Он говорит, что до сих пор думает о словах Стива Джобса, мол, даже заднюю стенку шкафа нужно делать красиво, хотя её никто не увидит.
Как инженер он отвечал за переход с чипов Intel на собственные процессоры Apple и за создание доступного ноутбука MacBook Neo.
А еще у Тернуса нет аккаунта в соцсети экс-Twitter. Редкость.