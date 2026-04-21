Новый глава Apple: кто такой Джон Тернус, что сменит Тима Кука

Тернусу 51 год (Кук 65). Он работает в Apple уже 25 лет. Начинал простым инженером в отделе дизайна продуктов. В 2021 году стал главой всей инженерной разработки «железа»: iPhone, MacBook, AirPods и Vision Pro в том числе.

Чем он запомнился? Тернус любит детали. Однажды он ночью на предприятии под лупой считал… бороздки на винтиках, чтобы доказать поставщику: их должно быть 25, а не 35. Он говорит, что до сих пор думает о словах Стива Джобса, мол, даже заднюю стенку шкафа нужно делать красиво, хотя её никто не увидит.

Как инженер он отвечал за переход с чипов Intel на собственные процессоры Apple и за создание доступного ноутбука MacBook Neo.

А еще у Тернуса нет аккаунта в соцсети экс-Twitter. Редкость.